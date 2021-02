Gitarzysta Iced Earth na nagraniach z monitoringu w Kapitolu? Muzycy po kolei opuszczają zespół

Czy to koniec Iced Earth? Po wydarzeniach na Kapitolu, w których uczestniczył Jon Schaffer członkowie grupy po kolei odchodzą. W składzie został już tylko bębniarz.

Jon Schaffer z grupy Iced Earth został aresztowany w związku z zamieszkami na Kapitolu po przegranych wyborach prezydenckich przez Donalda Trumpa. Muzykowi postawiono sześć zarzutów, w tym za użycie środka odstraszającego niedźwiedzie wobec policjanta. 15 lutego CNN opublikował nagranie z monitoringu, które uchwyciło tłum szturmujący Kapitol.

Jon Schaffer uchwycony na nagraniu z monitoringu podczas ataku na Kapitol?

Na nagraniu widać ludzi napierających na wejście do budynku. Wideo pokazuje, jak zwolennicy Trumpa atakują policjantów i przedostają się do wnętrza Kapitolu. Wśród tłumu widać mężczyznę przypominającego gitarzystę Iced Earth. Człowiek znajduje się w przedniej części tłumu, ma niebieską bluzę z kapturem, kamizelkę i czarne skórzane rękawiczki bez palców.

Nagranie możecie zobaczyć poniżej:

Oglądaj

Członkowie Iced Earth opuszczają zespół

Reszta zespołu Iced Earth najwyraźniej nie chce być kojarzona z Schafferem i jego poglądami. Członkowie grupy po kolei ogłaszają, że opuszczają szeregi formacji. Aktualnie poza Jonem w składzie kapeli pozostał najprawdopodobniej tylko perkusista Brent Smedley.

Wokalista grupy Stu Block opublikował na swoim Facebooku oświadczenie, w którym wyjaśnił, że rezygnuje z członkostwa w Iced Eaeth w trybie natychmiastowym:

Cóż, przychodzi taki moment i następują takie wydarzenia w życiu, które zmuszają do podsumowań i oceny swojego życia i pracy. Wówczas trzeba podjąć decyzję, jakim torem chcemy iść dalej. Mówiąc to, chcę poinformować Jona, że rezygnuję z grania w Iced Earth w trybie natychmiastowym.

Podobne oświadczenie znajdziemy na profilu Luke'a Appletona, basisty zespołu:

W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia i okoliczności przekazałem już Jonowi i zarządzającym interesami Iced Earth, że rezygnuję z funkcji basisty kapeli ze skutkiem natychmiastowym.

Kilka godzin po tym, jak Block i Appleton ogłosili swoje odejście z zespołu, redaktorzy portalu TMZ zauważyli, że Jake Dreyer, gitarzysta Iced Earth usunął zespół ze swojej notatki biograficznej na Instagramie. Może to oznaczać, że również Dreyer zrezygnował z gry w kapeli Schaffera, a w Iced Earth poza Jonem został już tylko perkusista Brent Smedley. Póki co gitarzysta nie odniósł się do sprawy.