Richard Kruspe, gitarzysta grupy Rammstein, już niedługo wyda album w ramach swojego solowego projektu Emigrate. Jak brzmi drugi singiel zapowiadający to wydawnictwo? Posłuchajcie utworu "You Can't Run Away".

Gitarzysta Rammsteina z nowym singlem. Posłuchajcie "You Can't Run Away" projektu Emigrate [WIDEO]

Nowy album Emigrate zatytułowany "The Persistence of Memory" ukaże się 5 listopada 2021. Czego należy spodziewać się po tym krążku?Jego zapowiedzią jest najnowszy singiel "You Can't Run Away", do którego powstał specjalny klip - bogata kolorystyka, apokaliptyczny nastrój, inscenizacja rodem z Sin City są idealnie dopasowane do całego konceptu Emigrate.

Oglądaj

Richard Kruspe tak skomentował jego „jednorazowy” w zamyśle projekt, który stał się czymś więcej, niż projektem jednej płyty:

Chodzi o tworzenie innych światów i patrzenie na rzeczy z innej perspektywy”. Z Emigrate nie mam żadnych ograniczeń, żadnych barier. Wszystko jest możliwe.

Fot. materiały prasowe

Nadchodzący album „The Resistence of Memory" to 9 wyjątkowych utworów, na które składają się pomysły Richarda z ostatnich dwóch dekad. Industrial Rock, Rock z elementami elektronicznymi, a do tego duża dawka zapadających w pamięć melodii – to wszystko znajdą fani na nowym albumie Emigrate.