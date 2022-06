Fani na koncercie The Who mieli niezły ubaw, gdy Pete Townshend najpierw skrytykował fana, a potem spełnił jego prośbę.

Koncerty The Who to zawsze spore wydarzenie - nawet po tak wielu latach na scenie muzycy podążają swoją drogą i nie zgadzają się na żadne kompromisy. Nawet, gdy fani proszą o konkretne piosenki na koncertach... chociaż w tej sytuacji mimo mocnego sprzeciwu muzycy i tak ulegli prośbie pewnego fana.

Gitarzysta The Who pojechał po fanie... a potem zagrał dla niego utwór [WIDEO]

Podczas koncertu The Who na Florydzie doszło do pewnych technicznych problemów. Podczas kawałka "I Can See for Miles" Roger Daltrey miał problem z odsłuchem i ekipa techniczna potrzebowała kilka minut na ogarnięcie sytuacji. Po rozwiązaniu problemu muzycy chcieli wrócić do grania, ale nie wiedzieli, który utwór mają wykonać. Jeden z fanów zasugerował utwór "Naked Eye", co mocno zdenerwowało Pete'a Townshenda, który wykrzyczał ze sceny:

Po prostu się zamknij. Zamknij sie ku*wa z tym "Naked Eye", dobra? Nie gramy ku*wa na życzenie. Widziałem cię wiele razy, kocham cię, pewnie opłaciłeś moje Ferrari.

Widownia wybuchła śmiechem, a Townshend zapytał Rogera Daltreya, co mają teraz wykonać. Ten rozbawiony zasugerował "Naked Eye". Pete zwątpił w słowa kolegi, ale ostatecznie panowie wykonali akustycznie właśnie ten utwór.

Oglądaj

The Who występował w ramach trasy The Who Hits Back!, która zostanie kontynuowana w październiku i potrwa do listopada 2022. Natomiast latem sporo będzie koncertować Roger Daltrey, który swoją trasę po Wielkiej Brytanii rozpocznie już 20 czerwca.