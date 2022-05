Ozzy odniósł sukces dzięki innym muzykom? Gitarzysta UFO: "Nigdy nie lubiłem jego głosu"

Ozzy Osbourne jest już legendą, którą kochają miliony. Każdy jego album, koncert czy inne wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Mimo już poważnego wieku wokalista Black Sabbath nadal nagrywa i jest aktywny w muzycznym świecie, chociaż sam już zdaje sobie sprawę, że nie będzie to trwać wiecznie.

O fenomenie Ozzy'ego można pisać i pisać, ale nie wszyscy do końca rozumieją, dlaczego tłumy tak bardzo kochają właśnie Osbourne'a. Klawiszowiec i gitarzysta rytmiczny UFO, Neil Carter uważa, że solowa kariera Ozzy'ego potoczyłaby się inaczej, gdyby nie świetni muzycy, którzy go otaczają.

Neil Carter współpracował z Ozzym w latach 1980-1983, gdy wokalista skupił się na swojej solowej karierze. W rozmowie z "Rock Interview Series" wyznał, że chociaż szanuje Osbourne'a, to nie rozumie do końca jego fenomenu:

Nigdy nie byłem ogromnym fanem głosu Ozzy’ego. Lubię go i jest on bardzo śmiesznym człowiekiem, bardzo zabawnym. Jednak muszę przyznać, że gdy patrzyłem na publiczność i 20 tysięcy ludzi szalało, gdy Ozzy człapał po scenie - to było dla mnie dosyć dziwne. Nigdy do końca nie rozumiałem fenomenu Ozzy’ego, ale ludzie go po prostu kochają.