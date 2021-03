Gitarzysta amerykańskiej grupy poppunkowej skazany za dziecięcą pornografię. Muzyk przyznał się do winy

Steve Klein były gitarzysta New Found Glory został skazany za posiadanie pornografii dziecięcej. Muzyk przyznał się do jednego z zarzucanych mu czynów.

New Found Glory to amerykański zespół poppunkowy inspirowany twórczością kapel takich jak Green Day czy NOFX. Muzycy sięgają także po cięższe klimaty, a sami określają swoją muzykę jako easy core. Zespół powstał w 1997 roku i tworzyło go pięciu muzyków z wokalistą Jordanem Pundikiem na czele.

Współzałożycielem grupy był gitarzysta Steve Klein, który od 8 lat nie gra w formacji.

Steve Klein z New Found Glory skazany za pornografię dziecięcą

W 2013 roku Klein został aresztowany. Wówczas oskarżono go o posiadanie pornografii dziecięcej, ale także kontakt z nieletnimi w celu popełnienia przestępstwa oraz niestosowne czyny na dzieciach. Filmy dla dorosłych z udziałem nieletnich znaleziono na dysku zewnętrznym w domu muzyka.

Do niestosownych kontaktów Kleina z nastolatkami miało dojść w latach 2010-2012. Jak podaje Interia, śledczym udało się ustalić, że muzyk nie spotkał się z żadną z dziewczynek.

Po 8 latach procesu Klein został skazany za posiadanie pornografii dziecięcej. Resztę zarzutów wycofano. Muzyk usłyszał wstępny wyrok, zgodnie z którym został ukarany karą dwóch lat więzienia w zawieszeniu. Nazwisko artysty pojawi się także w bazie przestępców seksualnych, gdzie będzie widniało przez najbliższe 10 lat. Ostateczną decyję sądu w sprawie muzyka poznamy 9 marca.

Grupa New Found Glory rozstała się z Kleinem od razu po usłyszeniu zarzutów wobec kolegi.