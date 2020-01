Gitarzysta metalowej grupy Ministry oskarżony o seks z nieletnimi

Kelly Longoria zeznała, ze po raz pierwszy spotkała się z gitarzystą Sinem Quirinem w 2002 roku. Kobieta twierdzi, że miała wówczas 15 lat, a gitarzysta grał w grupie Society 1, niewielkim zespole, który koncertował w jej rodzinnym mieście. Muzyk przedstawił się dziewczynie, próbował ją poderwać, jednak wówczas do niczego między nimi nie doszło.

Sin Quirin z Ministry oskarżony o relacje seksualne z nieletnimi

Jednak, jak czytamy w raporcie skierowanym do Departamentu Policji San Antonio, Kelly zeznała, że Quirin kontynuował wobec niej zaloty, a młody wiek dziewczyny go nie odstraszył. Para zaczęła się ze sobą spotykać. Jak wynika z raportu, muzyk uprawiał seks z nastolatką wiele razy. Ich związek trwał do jej wczesnej dorosłości, jednak do pierwszych kontaktów fizycznych doszło między nimi, gdy Longoria miała 15 lat.

Dziewczyna nie jest jedyną partnerką muzyka, która zeznała, że uprawiała z nim seks, gdy była nieletnia. Brooke, kobieta z branży rozrywkowej, która chciała być anonimowa i nie zgodziła się na podawanie jej nazwiska zeznała, że miała kontakty seksualne z gitarzystą po skończeniu 16 lat. Jak czytamy na stronie Billboardu, Quirin za pośrednictwem adwokata zaprzecza słowom zarówno Longorii, jak i Brooke. Twierdzi, że żadna z opisywanych sytuacji nie miała miejsca.

Ministry w Polsce

Ministry swój pierwszy koncert w Polsce zagrał 15 lipca 2008 roku. Tego samego roku muzycy się rozstali. 3 lata później wznowili działalność i zagrali między innymi na Przystanku Woodstock. Ostatni występ zespołu w Polsce odbył się w ramach Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival w 2019 roku. Wydarzenie ma na celu prezentowanie słuchaczom nie tylko muzyki, ale też tradycji i wpływów kulturowych zapraszanych wykonawców.

