Gitarzysta znanej metalowej formacji walczy o życie. Muzyk potrzebuje pieniędzy na usunięcie guzów mózgu

Grupa Stryper to amerykański zespół chrześcijański, który gra glam metal. Elementem scenografii podczas koncertów formacji jest wielki, podświetlany na kolorowo krzyż. Jeden z członków zespołu zmaga się aktualnie z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Oz Fox, który gra w Stryper na gitarze i pełni rolę wokalisty wspomagającego, walczy o życie. U muzyka wykryto guzy mózgu. Artysta potrzebuje operacji i zdecydował się poprosić o pomoc fanów.

Na stronie gofundme.com, pojawiła się zbiórka, w której muzyk prosi słuchaczy o datki.

Podczas występu na scenie w Las Vegas w 2018 roku Oz Fox miał atak. Został zabrany do szpitala w celu ustabilizowania jego funkcji życiowych. Wyniki badań pokazały, że ma dwie masy w głowie. Jedną przy uchu, a drugą w tylnej części mózgu.

Jak czytamy w opisie zbiórki, po 2,5 roku obserwacji i terapii okazuje się, że guzy się nie kurczą, wręcz przeciwnie - rosną. W zeszłym roku oz miał kolejny atak. Guzy to glejak i nerwiak nerwu słuchowego. Jeśli będą się dalej powiększać, staną się dużym zagrożeniem dla życia i codziennego funkcjonowania Oza.

Lekarze zgodzili się na operację usunięcia obu z nich. Potrzebne są dwa oddzielne zabiegi oraz wsparcie finansowe.

Póki co zbiórkę wsparły 404 osoby. Oz zebrał 34,5 tysiąca dolarów. Do osiągnięcia celu brakuje jeszcze 15,5. Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ.