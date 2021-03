Gitarzystka wykonała 10 prostych riffów Rammsteina w jednym nagraniu. A Wy ile dalibyście zagrać? [WIDEO]

Niestety koncerty jeszcze długo nie powrócą i pozostaje nam oglądanie starych nagrań live, szukanie nowych zespołów muzycznych na serwisach streamingowych, odkrywanie ciekawych coverów i oglądanie muzycznych talent show. Można też samemu zacząć uczyć się gry na jakimś instrumencie, a w sieci można znaleźć dużo ciekawych nagrań, które pomogą nam opanować gitarę czy pianino. Chcecie nauczyć się riffów Rammsteina? Dobrze trafiliście.

10 prostych riffów Rammsteina w jednym nagraniu [WIDEO]

Może nie jest to nagranie instruktażowe, ale na pewno może zainspirować osoby, które chciałyby zagrać Rammsteina, ale nie potrafią jeszcze wszystkiego na gitarze. YouTuberka z kanału JJ's One Girl Band gra sporo metalowych coverów i w jednym ze swoich najnowszych nagrań wybrała 10 prostych riffów grupy Rammstein. Zagrała m.in. fragmenty utworów "Herzeleid", "Moskau", "Sonne" czy "America". Posłuchajcie, jak wypadło to nagranie:

Nowa płyta Rammsteina

Podczas lockdownu muzycy grupy Rammstein postanowili zacząć pisać nowy materiał. Wcale tego nie planowali, ale już niedługo otrzymamy kolejne, studyjne wydawnictwo zespołu. Jak na razie nie podano dokładnej daty premiery nowego albumu.