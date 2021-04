Gojira udostępniła nowy singiel "The Chant". Pierwszy raz usłyszycie chór w utworze kapeli

Francuski zespół Gojira udostępnił kolejny singiel tuż przed wydaniem nowego albumu. Krążek "Fortitude" pojawi się na sklepowych półkach 30 kwietnia 2021 i żeby podgrzać atmosferę Gojira podzieliła się świeżynką, singlem "The Chant". Co więcej, pojawiła się zapowiedź klipu do tego utworu, który ukaże się w dniu premiery nowego krążka.

Dotychczas zespół Gojira udostępnił m.in. single "Another World", "Born For One Thing", "Amazonia" czy "Into the Storm". Jak prezentuje się kawałek "The Chant"? Tym razem zespół sięga po melodię i postanowił współpracować z chórem. Posłuchajcie, jak brzmi ten powolnie rozwijający się kawałek:

Za produkcję najnowszego albumu "Fortitude" odpowiedzialny jest Joseph Duplantier, który pracował w Silver Cord Studio w Ridgewood w stanie Queens. Za mix wziął się Andy Wallace, który ma na swoim koncie współpracę m.in. z Nirvaną i Rage Against the Machine. Poprzez "Fortitude" Gojira chce, by ludzie wyobrazili sobie nowy świat i zaczęli go tworzyć. Przykładem może być utwór "Amazonia", który porusza temat rdzennych plemion Amazonii. Teledysk do tego kawałka uświadamia, jak szybko tamtejsze gęste lasy obracają się w pył w wyniku pożarów.