Gojira zapowiada płytę singlem piętnującym konsumpcjonizm. Muzyków zainspirowała filozofia wschodu [WIDEO]

Grupa Gojira opublikowała singiel zapowiadający najnowszą płytę muzyków. Posłuchaj "Born For One Thing" z nadchodzącego albumu "Fortitude".

Francuscy metalowcy z Gojira powracają z nowym albumem. Muzycy wydali swoją ostatnią płytę studyjną 5 lat temu, a fani formacji z niecierpliwością czekali na kolejny materiał. Ten ma ukazać się już w kwietniu tego roku.

Gojira zapowiada płytę singlem "Born For One Thing". Kiedy premiera?

30 kwietnia 2021 roku światło dzienne ujrzy płyta "Fortitude". Podobnie jak poprzedni album, Gojira wyda krążek pod barwami Roadrunner Records. Muzycy udostępnili właśnie pierwszy singiel zapowiadający materiał.

"Born For One Thing" jest już dostępny do odsłuchania na wszystkich platformach streamingowych. Utworowi towarzyszy teledysk wyreżyserowany przez Charlesa De Meyera, nakręcony we Francji.

Oglądaj

Joseph Duplantier, gitarzysta i wokalista Gojiry opowiedział o antykonsumpcyjnym przesłaniu utworu. Numer został zainspirowany tybetańską oraz tajską filozofią.

Posiadaj mniej dóbr i oddawaj to, czego nie potrzebujesz. Pewnego dnia i tak będziemy musieli odciąć się od wszystkiego, a jeśli tego nie zrobimy, staniemy się duchami uwięzionymi między wymiarami.

Płyta "Fortitude" została nagrana w Silver Cord Studio i zmiksowana przez Andy'ego Wallace'a, który współpracował między innymi z Nirvaną i Rage Against The Machine.

Gojira - Fortitude. Tracklista:

Born For One Thing Amazonia Another World Hold On New Found Fortitude The Chant Sphinx Into The Storm The Trails Grind

Autorem okładki płyty jest Joseph Duplantier, lider grupy. Grafikę możecie zobaczyć poniżej: