Gorillaz lubi do swoich nowych kawałków zapraszać ciekawych, muzycznych gości i tym razem do utworu "Aries" zwerbowano Petera Hooka. Brzmienia gitary basowej byłego członka zespołu New Order nie można z niczym pomylić. Dzięki temu nowa piosenka Gorillaz jest utrzymana w klimacie lat 80. W kawałku udziela się również producentka Georgia.

Gorillaz i Peter Hook nagrali utwór "Aries" [WIDEO]

Za wideo do kawałka "Aries" jest odpowiedzialny oczywiście grafik Jamie Hewlett. W teledysku zobaczymy Murdoca, który jedzie na motorze, zaś za nim widzimy zmieniający się krajobraz. Posłuchajcie, jak brzmi nowy numer Gorillaz.

Pod koniec widzimy głównego bohatera z bandaną na twarzy zachęcającego nas, by zostań w domu i oczywiście myć ręce.

Utwór z Peterem Hookiem został wydany w ramach projektu Gorillaz zatytułowanego Song Machine. Dotychczas poznaliśmy również utwór "Momentary Bliss" nagrany ze Slaves i Slowthai oraz kawałek "Desole" z gościnnym udziałem Fatoumata Diawara.

