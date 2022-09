Gorillaz zapowiedział nowy album "Cracker Island", który ukaże się 24 lutego 2023. Zespół już podzielił się pierwszym singlem zapowiadającym to wydawnictwo. Kawałek "New Gold" został nagrany razem z Tame Impala i Bootie Brown.

Gorillaz nagrał singiel z Tame Impala. To zapowiedź nowej płyty "Cracker Island" [WIDEO]

Piosenka "New Gold" została po raz pierwszy wykonana na żywo podczas wyprzedanego festiwalu All Points East w Londynie, który odbył się w tym miesiącu. Na scenie do Gorillaz dołączyli Tame Impala oraz stały współpracownik wirtualnej kapeli, Bootie Brown znany z pochodzącej z South Central w Los Angeles hiphopowej formacji The Pharcyde.

Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy singiel Gorillaz:

Oglądaj

"Cracker Island", czyli ósmy studyjny album Gorillaz to zbiór 10 utworów, w których gościnnie pojawią się Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Thundercat, Tame Impala, Bad Bunny i Bootie Brown oraz Beck. Nagrywany w Londynie i Los Angeles na początku tego roku materiał został wyprodukowany przez ośmiokrotnie nagrodzonego Grammy producenta, multiinstrumentalistę i autora piosenek, Grega Kurstina, a także Gorillaz i Remiego Kabakę Jr.

Gorillaz "Cracker Island": Tracklista

Cracker Island feat. Thundercat Oil feat. Stevie Nicks The Tired Influencer Tarantula Silent Running feat. Adeleye Omotayo New Gold feat. Tame Impala & Bootie Brown Baby Queen Tormenta feat. Bad Bunny Skinny Ape Possession Island feat. Beck

Stworzony przez muzyka Damona Albarna i artystę Jamiego Hewletta zespół Gorillaz tworzą wokalista 2D, basista Murdoc Niccals, perkusista Russel Hobbs i japoński cudotwórca gitary Noodle.

Z siedmioma płytami w dorobku - "Gorillaz" (2001"), "Demon Days" (2005), "Plastic Beach" (2010), "The Fall" (2011), "Humanz" (2017) i "The Now Now" (2018) oraz "Song Machine: Season One - Strange Timez" (2020) - Gorillaz stali się światowym fenomenem, trafili na szczyt list przebojów i zjechali z koncertami cały świat od San Diego do Syrii i od Montevideo do Syrii.