Gorillaz wydał niespodziewany mini-album! Posłuchajcie nowej EP-ki zespołu

Gorillaz wydał nową EP-kę

Panowie z zespołu Gorillaz opublikowali niespodziewanie 27 sierpnia 2021 roku EP-kę zatytułowaną "Meanwhile". Na krążku znajdziemy trzy utwory: tytułowy "Meanwhile", "Jimmy Jimmy" oraz "Déjà Vu", które zespół grał już kilkukrotnie na żywo. Gościnnie na albumie będziemy mogli usłyszeć wykonawców pokroju: Jelani Blackman, Barringtona Levy'ego, AJ Traceya oraz Alicaì Harley.

Jak czytamy w oświadczeniu prasowym wydanym z okazji premiery "Meanwhile":

Nasza EP-ka to radosny hołd dla kultowego festiwalu Notting Hill Carnival - ten w tym roku nie mógł się odbyć z powodu pandemii - oraz dla całego Zachodniego Londynu - siedziby Kong Studios. Edycja festiwalu z 2000 roku była początkiem czegoś wielkiego dla Gorillaz.

Nowa EP-ka to pierwszy projekt Gorillaz od czasu wydania zeszłorocznego "Song Machine, Season One". Sam zespół twierdzi, że to była raczej kompilacja utworów z ich audiowizulanej serii "Song Machine". Wydawnictwo jest dostępne w dwóch wersjach - normalnym, które zawiera 11 kawałków oraz deluxe, gdzie znajdziemy 17 piosenek. Łącznie grupa zaprosiła do współpracy aż 24 różnych gości.

"Meanwhile" posłuchacie natomiast już we wszystkich serwisach streamingowych.