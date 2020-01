Gorillaz wydał nowy singiel z grupą Slaves i slowthai

Grupa Gorillaz od lat jest kojarzona z kreatywnym połączeniem muzyki rockowej z hip hopem oraz rysunkiem. Kreskówkowe postacie, za którymi chowa się zespół są wizytówką formacji. Grupa po raz kolejny wykorzystała nowe technologie i połączyła prawdziwy świat z wirtualnym.

Gorillaz z nowym singlem "Momentary Bliss"

Muzycy swój ostatni album wydali w 2018 roku. Był to "The Now Now", który promowało aż 5 singli. Od tamtej pory fani formacji czekają na nowe wydawnictwo od swoich ulubieńców. Niedawno w serwisach streamingowych pojawił się tajemniczy projekt Gorillaz nazwany "Song Machine". Krótkie wideo wywołało liczne spekulacje, czy jest ono zapowiedzią singla i kolejnej płyty.

Chwilę później muzycy opublikowali wideo "Momentary Bliss", które jest pierwszym odcinkiem z całego sezonu materiałów, które przygotował zespół. Kapela postanowiła w nowoczesny sposób podzielić się nową muzyką i będzie prezentować ją swoim fanom w postaci filmów ze studia.

Na nagraniach rysunkowe postaci rozmawiają i grają z prawdziwymi. W Kong Studios poza Gorillaz pojawiła się także grupa Slaves i slowthai. Efekty współpracy możecie zobaczyć poniżej:

