Gorillaz zapowiada tajemniczy projekt "Song Machine" [WIDEO]

Grupa Gorillaz ewiedentnie przygotowuje niespodziankę dla swoich fanów. Grupa Damona Albarna i Jamiego Hewletta opublikowała krótki zwiastun swojego nowego projektu zatytułowanego "Gorillaz present Song Machine".

Gorillaz zapowiada tajemniczy projekt Song Machine

Zespół nie zdradził dokładnie, co planuje. "Song Machine" może być nowym utworem lub kontynuacją albumu "The Now Now" z 2018 roku. Muzycy opublikowali także 44-sekundowy teaser na Spotify, który podpisali jako "Sezon Pierwszy".

Ponadto artyści zachęcili fanów do śledzenia "kolejnych odcinków". Wielbiciele formacji spekulują, że w związku z taką formą zapowiedzi, może tutaj chodzić o wyczekiwaną animację Gorillaz, o której plotkowano już jakiś czas.

Tak czy inaczej, "Song Machine" na pewno będzie zawierać zupełnie nową muzykę grupy Gorillaz. Jej fragmentów można posłuchać już za pośrednictwem mediów społecznościowych zespołu.

Zobacz też: Jakie płyty sprzedawały się najlepiej w Polsce w 2019 roku?