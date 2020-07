Gra na instrumentach jest dobra dla zdrowia. Badania wypadły korzystnie u 89 procent dorosłych

W ramach podcastu "Where Is My Mind?" prowadzonego przez Nialla Breslina przeprowadzono badania nad wpływem gry na instrumentach na zdrowie psychiczne. Wykazały one, że aż 89 procent ankietowanych dorosłych, którzy oddają się takiemu zajęciu może pochwalić się lepszą kondycją psychiczną. Granie sprzyja relaksowi oraz zwiększa poczucie szczęścia.

Gra na instrumentach jest dobra dla zdrowia

W jednym z najnowszych odcinków programu zatytułowanym “The Lockdown Ukulele Rockdown”, Breslin kupił ponad 400 sztuk ukulele i podarował je osobom, które pracują nad poprawą swojego zdrowia psychicznego. Każdy uczestnik eksperymentu został nauczony gry utworu "Home" Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, aby po jakimś czasie wspólnie z resztą badanych nagrać cover kompozycji. Większość

Część odcinka podcastu była poświęcona temu eksperymentowi, jednak prowadzący przybliżył również wyniki badań o podobnej tematyce, jednak przeprowadzonych na znacznie większą skalę. Naukowcy odkryli, że aż 89 procent Brytyjczyków, którzy regularnie grają na instrumencie muzycznym uważa, że gra pozytywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne. 56 procent z nich czuje odprężenie, 48 procent satysfakcję, a 43 procent badanych przyznało, że gra ich uspokaja. Ponad jedna trzecia ankietowanych wyznała, że granie muzyki daje im "poczucie sensu życia".

Z kolei 75 procent badanych Brytyjczyków stwierdziło, że kiedy chce się zrelaksować lub odstresować - sięga po instrument. 54 procent badanych gra po ciężkim dniu w pracy, 34 procent, kiedy martwią się o swoją finansową przyszłość, a 30 gdy stresuje ich jakieś nadchodzące wydarzenie.

Uczestnicy eksperymentu opowiedzianego w podcaście podkreślali, że szczególnie podczas panującej pandemii i związanych z nią ograniczeń powinniśmy zadbać o swoją psychikę. Dobrym sposobem jest rozpoczęcie nauki gry na wybranym instrumencie.