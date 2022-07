Wielu artystów lubi koncertować w Polsce, bo umiemy się bawić na całego, ale jak to w życiu bywa, nie zawsze publiczność dopisuje. Czasami mimo starań muzyków, jest po prostu drętwo pod sceną. Na taką sytuację narzekał Grabaż, który jednego dnia był zachwycony publicznością na festiwalu w Jarocinie, zaś na drugi dzień jego koncert w rodzinnym mieście okazał się porażką przez drętwą publiczność. Lider grupy Pidżama Porno i Strachy na Lachy podzielił się swoimi przemyśleniami na swoim profilu na Facebooku.

Grabaż narzeka na fanów: "To się nie działo nawet na koncertach dla Niemców"

Pidżama Porno świętuje swoje 35-lecie i podczas festiwalu w Jarocinie zespół zagrał wyjątkowy koncert. Grabaż napisał we wpisie na Facebooku: "Ciężko jest powiedzieć cokolwiek... To szło, samo przez się, to się działo i to stawało się historią". Niestety na kolejnym koncercie już nie było tak różowo.

Strachy na Lachy zagrały w Poznaniu na festiwalu Rockowizna i Grabaż podzielił się z fanami swoimi przemyśleniami pisząc:

Z nieba do sami wiecie gdzie, jeśli się weźmie pod uwagę skrajne bieguny... ten jarociński i ten, dzisiejszy, poznański... Chyba od 10ciu lat nie musiałem zaśpiewać sam Piły Tango czy Czarnego chleba ... to się nie działo nawet na koncertach dla Niemców, czyli tam gdzie nie ma już nic, tylko głucha ściana, Najgorsze w tym wszystkim jest to, że działo się w domu, na miejscu, w Poznaniu. Wyglądało to tak jakby bilety ludzie dostali z zakładów pracy, a nawet gorzej...

Muzyk był zdziwiony drętwą atmosferą pod sceną, ale zespół mimo wszystko dał z siebie wszystko:

Pojechaliśmy, od samego początku, do samego końca, tak jakby świat się miał skończyć jutro... Sorry, ale, nasze koncerty, opierają się na interakcji z publiką, a tej dziś, zabrakło... Na mecie nie było wieńców i laurów. Była twarda rzeczywistość i myśmy ją zaakceptowali...

Najbliższy koncert Pidżamy Porno odbędzie się 23 lipca w Olecku, zaś Strachy na Lachy zaprezentują się we Wrocławiu 31 lipca 2022. Miejmy nadzieję, że publiczność dopisze i kolejny wpis Grabaża na social mediach będzie bardziej optymistyczny.