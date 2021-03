Grammy 2021 rozdane. Kto zwyciężył w kategoriach rock i metal?

Grammy 2021 powędrowały do zwycięzców. Kto wygrał statuetki nazywane muzycznymi Oscarami? Oto laureaci wszystkich kategorii.

63. uroczysta gala wręczenia jednych z najważniejszych nagród muzycznych na świecie miała odbyć się 31 stycznia. Ze względu na pandemię koronawirusa i trudną sytuację w Los Angeles Grammy przeniesiono na 14 marca. Publiczność musiała mieć na sobie maseczki oraz zachowywać dystans.

Grammy 2021. Muzyczne Oscary rozdane!

Imprezę poprowadził komik Trevor Noah, a na scenie wystąpił między innymi Harry Styles, Billie Eilish, Dua Lipa, Lionel Richie, Poppy, Chris Martin czy Post Malone.

4 statuetki powędrowały w niedzielę do Beyonce, co uczyniło ją najbardziej utytułowaną wokalistką w historii Grammy. Artystka ma na koncie aż 28 nagród. W tym roku wyróżnienie za teledysk do "Brown Skin Girl" otrzymała także jej 9-letnia córka Blue Ivy.

Oglądaj

Grammy 2021. Lista zwycięzców. Kto wygrał?

Album roku:

Jhené Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier Djesse Vol. 3

HAIM – Women In Music Pt. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Burning

Taylor Swift – Folklore

Nagranie roku:

Beyoncé – Black Parade

Black Pumas – Colors

DaBaby feat. Roddy Ricch – Rockstar

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Post Malone – Circles

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – Savage

Piosenka roku:

Beyoncé – Black Parade

Roddy Ricch – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R. – I Can’t Breathe

JP Saxe feat. Julia Michaels – If the World Was Ending

Najlepszy nowy artysta:

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Oglądaj

Najlepsze solowe wykonanie pop:

Justin Bieber – Yummy”

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – cardigan

Najlepsze wykonanie w duecie/grupie pop:

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy – Un Dia (One Day)”

Justin Bieber feat. Quavo – Intentions

BTS – Dynamite

Lady Gaga with Ariana Grande – Rain on Me

Taylor Swift feat. Bon Iver – exile

Najlepszy album wokalny pop:

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatic

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – folklore

Najlepsze nagranie dance:

Diplo & SIDEPIECE – Om My Mind

Disclosure Featuring Aminé & Slowthai – My High

Flume Featuring Toro y Moi – The Difference

Jayda G – Both Of Us

Kaytranada featuring Kali Uchis – 10 %

Najlepszy album dance/elektronika:

Arca – Kick I

Baauer – Planet’s Mad

Disclosure – Energy

Kaytranada – Bubba

Madeon – Good Faith

Najlepsze wykonanie rock:

Fiona Apple – Shameika

Big Thief – Not

Phoebe Bridgers – Kyoto

HAIM – The Steps

Brittany Howard – Stay High

Grace Potter – Daylight

Najlepsze wykonanie metal:

Body Count – Bum-Rush

Code Orange – Underneath

In This Moment – The In-Between

Poppy – Bloodmoney

Power Trip – Executioner’s Tax (Swing Of The Axe) – live

Najlepszy utwór rock:

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Lost In Yesterday

Big Thief – Not

Fiona Apple – Shameika

Brittany Howard – Stay High

Najlepszy album rock:

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sound & Fury

The Strokes – The New Abnormal

Najlepszy album alternatywa:

Fiona Apple – Fetch The Bolt Cutters

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Brittany Howard – Jaime

Tame Impala – The Slow Rush

Najlepsze wykonanie R&B:

Jhené Aiko Featuring John Legend – Lightning & Thunder

Beyoncé – Black Parade

Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign – All I Need

Brittany Howard – Goat Head

Emily King – See Me

Najlepszy utwór R&B:

Robert Glasper featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello – Better Than I Imagine

Beyoncé – Black Parade

Tiana Major9 & EARTHGANG – Collide

Chloe X Halle – Do It

Skip Marley & H.E.R. – Slow Down

Najlepszy album progresywne R&B:

Jhené Aiko – Chilombo

Chloe X Halle – Ungodly Hour

Free Nations – Free Nations

Robert Glasper – F*** Yo Feelings

Thundercat – It Is What It Is

Najlepszy album R&B:

Ant Clemons – Happy 2 Be Here

Giveon – Take Time

Luke James – To Feel Love/d

John Legend – Bigger Love

Gregory Porter – All Rise

Najlepsze wykonanie rap:

Big Sean Featuring Nipsey Hussle – Deep Reverence

DaBaby – BOP

Jack Harlow – What’s Poppin

Lil Baby – The Bigger Picture

Megan Thee Stallion featuring Beyoncé – Savage

Pop Smoke – Dior

Najlepsze wykonanie melodic rap:

DaBaby Featuring Roddy Ricch – Rockstar

Drake Featuring Lil Durk – Laugh Now, Cry Later

Anderson .Paak – Lockdown

Roddy Ricch – The Box

Travis Scott – Highest In The Room

Najlepszy utwór rap:

Lil Baby – The Bigger Picture

Roddy Ricch – The Box

Drake Featuring Lil Durk – Laugh Now, Cry Later

DaBaby Featuring Roddy Ricch – Rockstar

Megan Thee Stallion featuring Beyoncé – Savage

Najlepszy album rap:

D SMOKE – Black Habits

Freddie Gibbs & The Alchemist – Alfredo

Jay Electronica – A Written Testimony

Nas – King’s Disease

Royce Da 5’9″ – The Allegory

Najlepsza kompilacyjna ścieżka dźwiękowa:

A Beautiful Day In The Neighbourhood – Various Artists

Bill & Ted Face The Music – Various Artists

Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga – Various Artists

Frozen 2 – Various Artists

Jojo Rabbit – Various Artists

Oglądaj

Najlepsza ścieżka dźwiękowa:

Ad Astra – Max Richter

Becoming – Kamasi Washington

Joker – Hildur Guðnadóttir

1917 – Thomas Newman

Star Wars: The Rise Of Skywalkers – John Williams

Najlepszy utwór do filmu:

Taylor Swift – Beautiful Ghosts [from Cats]

Brandi Carlile – Carried Me With You [from Onward]

Idina Menzel & AURORA – Into The Unknown [from Frozen 2]

Billie Eilish – No Time To Die [from No Time To Die]

Cynthia Erivo – Stand Up [from Harriet]

Najlepsza oprawa wizualna albumu:

Coldplay – Everyday Life

Lil Wayne – Funeral

Grouplove – Healer

Caspian – On Circles

Desert Sessions – Vols. 11 & 12

Najlepszy box/edycja limitowana:

Paul McCartney – Flaming Pie (Collector’s Edition)

Grateful Dead – Giants Stadium 1987, 1989, 1991

Depeche Mode – Mode

Wilco – Ode To Joy

Various Artists – The Sotry Of Ghostly International

Producent roku:

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Najlepszy teledysk:

Beyoncé – Brown Skin Girl

Future Featuring Drake – Life Is Good

Anderson .Paak – Lockdown

Harry Styles – Adore You

Woodkid – Goliath

Najlepszy film muzyczny: