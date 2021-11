Poznaliśmy nominacje do Grammy 2022. Kto może zdobyć statuetki w rockowych i metalowych kategoriach?

W końcu poznaliśmy nominowanych do prestiżowej nagrody Grammy. 64. edycja odbędzie się 31 stycznia 2022 roku w Grammy Museum w Los Angeles. Komisja wzięła pod uwagę utwory oraz płyty, które zostały wydane w okresie 1 września 2020 - 30 września 2021. Kto ma szanse na zwycięstwo w rockowych i metalowych kategoriach?

Grammy 2022: Poznaliśmy nominacje w rockowych i metalowych kategoriach

To co nas najbardziej interesuje to nominacje w rockowych i metalowych kategoriach. Od wielu lat fani mocniejszych brzmień mocno dyskutują na temat tych nominacji uważając, że często są nieodpowiednie. Jak jest w tym roku? Szanse na statuetki mają m.in. AC/DC, Deftones, Foo Fighters, Paul McCartney jak również Chris Cornell, który ma aż 2 nominacje. Sprawdźcie, którzy artyści ze sobą konkurują.

Grammy 2022: Najlepsze metalowe wykonanie

„Genesis” – DEFTONES

„The Alien” – DREAM THEATER

„Amazonia” – GOJIRA

„Pushing The Tides” – MASTODON

„The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)” – ROB ZOMBIE

Grammy 2022: Najlepsze rockowe wykonanie

„Shot In The Dark” – AC/DC

„Know You Better (Live From Capitol Studio A)” – BLACK PUMAS

„Nothing Compares 2 U” – CHRIS CORNELL

„OHMS” – DEFTONES

„Making A Fire” – FOO FIGHTERS

Grammy 2022: Najlepsza rockowa piosenka

„All My Favorite Songs” – WEEZER

„The Bandit” – KINGS OF LEON

„Distance” – MAMMOTH WVH

„Find My Way” – PAUL MCCARTNEY

„Waiting On A War” – FOO FIGHTERS

Grammy 2022: Najlepszy rockowy album

„Power Up” – AC/DC

“Capitol Cuts – Live From Studio A” – BLACK PUMAS

„No One Sings Like You Anymore, Vol. 1” – CHRIS CORNELL

„Medicine At Midnight” – FOO FIGHTERS

„McCartney III” – PAUL MCCARTNEY

Pełną listę nominowanych do Grammy 2022 znajdziecie na stronie grammy.com. Statuetki mogą wygrać m.in. ABBA, Billie Eilish, Justin Bieber, BTS jak również Marilyn Manson. Artysta został nominowany do Albumu Roku za udział w albumie "DONDA" Kanyego Westa.