Co można robić podczas kwarantanny? Niektórzy nadrabiają zaległości w serialach, porządkują ciuchy, odkopują zakurzone planszówki. Artyści starają się ten czas wykorzystać na tworzenie nowego materiału i granie coverów, by wesprzeć fanów, którzy spędzają większość czasu w domu.

Green Day nagrał cover Blondie. W klipie pojawiły się kadry z Polski

Green Day nie próżnuje podczas kwarantanny i właśnie opublikował cover piosenki Blondie. Jego wybór padł na kawałek z 1979 roku zatytułowany "Dreaming". W klipie pokazano psa, który śni o koncertach kapeli, m.in. w Polsce.

Nagranie pojawiło się w ramach cyklu coverów wokalisty Green Day - dotychczas mogliśmy usłyszeć jego interpretacje utworów Kim Wilde czy niedawno zmarłego artysty Adama Schlesingera. Co więcej, frontman Green Day zaangażował również swoich synów w coverze "I Think We're Alone Now" nagranym na potrzeby programu The Late Late Show with James Corden.

