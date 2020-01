Green Day opublikował singiel "Oh Yeah!", w którym sampluje piosenkę napisaną przez pedofila [WIDEO]

Premiera nowej płyty Green Day coraz bliżej! Zespół udostępnił singiel "Oh Yeah!", w którym usłyszymy sample z piosenki Joan Jett "Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah) z 1980 roku, która była coverem Gary'ego Glittera.

Najnowszy singiel Green Day zapowiada 13. studyjny album "Father of All...". Do kawałka powstał teledysk, w którym pojawili się członkowie kapeli. W klipie widzimy różnych ludzi, którzy są uzależnieni od swoich smartfonów i chcą być cały czas w centrum zainteresowania.

Green Day poinformował swoich fanów, że wykorzystał utwór Joan Jett i twórca tej piosenki był "dupkiem", dlatego też postanowili przekazać pieniądze na rzecz organizacji charytatywnych IJM oraz RAINN. Zapewne zespół miał na myśli Glittera, który został skazany za pedofilię.

Dotychczas z nowej płyty poznaliśmy tytułowy utwór oraz "Fire, Ready, Aim". Krążek "Father of All..." ukaże się 7 lutego 2020 i stanie się następcą "Revolution Radio" z 2016 roku.

Green Day: "Father of All ... ": Tracklista

"Father of All..." "Fire, Ready, Aim" "Oh Yeah!" "Meet Me on the Roof" "I Was a Teenage Teenager" "Stab You in the Heart" "Sugar Youth" "Junkies on a High" "Take the Money and Crawl" "Graffitia"

