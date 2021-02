Greta Van Fleet niczym Queen i Elton John w najnowszym klipie. "To jak religijne przeżycie" [WIDEO]

Greta Van Fleet opublikowała teledysk do wydanego niedawno singla "Heat Above". To wyraźny ukłon w stronę estetyki rockowych gigantów lat 70. Muzycy postawili na teatralny przepych.

Greta Van Fleet z klipem do "Heat Above"

Artyści wystąpili w klipie w biało-srebrnych strojach z błyszczącymi elementami. Teledysk w klimacie retro nawiązuje do nagrań, które ma na koncie grupa Queen czy wczesny Rush. Widać w nim również inspiracje ikonami takimi jak David Bowie oraz Elton John.

Zespół w oświadczeniu przyznaje, że bijąca od klipu przesada jest zamierzona.

"Heat Above" jest wymowny, teatralny i przesadzony. To bujanie w obłokach, moment ciszy przed burzą. Jesteśmy martwym punktem w centrum kultu nieba, surrealistycznym, obcym i wolnym.

To nie pierwszy raz, kiedy Greta Van Fleet nie uniknie porównań do rockowych legend z lat 60. i 70. Większość z nich dotyczyła jednak grupy Led Zeppelin. Jak widać, młodym muzykom to nie przeszkadza i nadal oddają hołd idolom w swojej twórczości.

Pod klipem pojawiła się lawina pozytywnych komentarzy. Fani formacji są zachwyceni teledyskiem oraz nowym materiałem Grety. Wśród komplementów pojawiło się nawet określenie, że obejrzenie nagrania da się porównać do duchowego przeżycia i to doświadczenie niemal religijne.