Greta Van Fleet powraca z nowym singlem, zdradza datę premiery płyty, jej tytuł oraz okładkę

Jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych młodego pokolenia, ochrzczona następcami Led Zeppelin, Greta Van Fleet zapowiada swój drugi album. Muzycy zaprezentowali singiel promujący płytę.

Greta Van Fleet narobiła niemałego zamieszania w świecie współczesnego rocka. Muzycy podzielili słuchaczy na dwa obozy - tych którzy bezwarunkowo pokochali brzmienie kapeli nawiązujące do korzeni hard rocka i tych, których ogromne podobieństwo do Led Zeppelin tylko zniesmaczyło. Muzycy za sprawą debiutanckiego albumu "Anthem of the Peaceful Army" byli na ustach wszystkich.

Greta Van Fleet z nowym singlem "Age of Machine"

Jednak od czasu premiery pierwszej płyty Grety minęły już dwa lata. Muzycy wracają, aby w porę o sobie przypomnieć. Zespół opublikował właśnie nowy singiel. Siedmiominutowej piosenki "Age of Machine" możecie posłuchać poniżej:

Oglądaj

Grupa zdradziła również, jak będzie brzmiał tytuł płyty oraz pokazali jej okładkę. Oprawę graficzną ze złotą bramą możecie zobaczyć w tle ich najnowszego singla. Album będzie nazywać się "The Battle at Garden's Gate". Jak czytamy na loudersound.com, Josh potwierdził religijne znaczenie tytułu.

Muzyk wyznał, że na całej płycie, nie tylko w jej tytule znajdziemy odniesienia do Biblii oraz do starożytnych cywilizacji.

Na Amazonie ponoć pojawiła się już niekompletna tracklista utworów, które znajdziemy na płycie. Poza "Age of Machine" na albumie znajdzie się również "My Way Soon", który ukazał się w październiku. Krążek otwierać ma "Heat Above" - muzycy grali już numer na żywo, jednak nie umieścili go na debiutanckim wydawnictwie. Ostatni z tytułów, które ujawniono to "Broken Bells".

Greta Van Fleet z nowym singlem zapowiadającym płytę. Kiedy premiera?

Muzycy zapowiedzieli premierę płyty na pierwszą połowę 2021 roku. "The Battle at Garden's Gate" jest już do kupienia w preorderze, natomiast jej oficjalna premiera została zaplanowana na 16 kwietnia 2021 roku.