Greta Van Fleet powraca z singlem i klipem niespodzianką. Posłuchaj "My Way, Soon"

Zespół Greta Van Fleet potrafi zaskoczyć. Artyści zatrzęśli muzycznym światem, jednak ostatnio podejrzanie milczeli. Jak widać pracowali nad nowym materiałem, którego część możemy już posłuchać. Po ponad rocznej przerwie muzycy zaprezentowali światu singiel "My Way, Soon" wydany przez Lava/Republic Records.

Utwór jest radosny, wyzwalający, przepełniony optymizmem, który dzisiaj szczególnie przyda się słuchaczom. Jak czytamy na blabbermouth.ne, muzycy sami nakręcili, zmontowali oraz wyreżyserowali klip do singla, który prezentuje ich karierę i jest zbiorem archiwalnych nagrań z tras koncertowych.

Wokalista grupy Greta Van Fleet, Josh Kiszka opowiada o kompozycji słowami:

I’ve seen many people

There are so many people

Some are much younger people

And some are so old

I’ve seen many places

There are so many places

And where are the people going

Will they choose the road

I’ve packed my bags and I’ve got my freedom

I’ve sacked the rules so I don’t have to heed them

I’ll bet on a chance if I’ve just got one

I’ll throw out the plans and live with no burden

I have but a lifetime

Seems so long but it flies by

And in the moments passing

I’ll bear no load

I have yet to wander

Many miles far yonder

And with so much left to ponder

I choose the road

I’ve packed my bags and I’ve got my freedom

I’ve sacked the rules so I don’t have to heed them

I’ll bet on a chance if I’ve just got one

I’ll throw out the plans and live with no burden

I’ve packed my bags and I’ve got my freedom

I’ve sacked the rules so I don’t have to heed them

I’ll bet on a chance if I’ve just got one

I’ll throw out the plans and live with no burden "