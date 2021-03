Greta Van Fleet wyda nowy album już 16 kwietnia 2021. Materiał wyprodukowany przez Grega Kurstina będzie nosić tytuł "The Battle at Garden’s Gate". Na krążku usłyszymy smyczkowe aranżacje, piosenki eksplorujące ważne tematy. Dotychczas poznaliśmy kilka singli, m.in. "My Way, Soon", "Age of Machine" czy "Heat Above". Teraz możemy posłuchać wersję live tego kawałka.

Tak brzmi Greta Van Fleet w 2021 roku. Posłuchajcie "Heat Above" w wersji live [WIDEO]

Wszyscy się stęsknili za koncertami - pozostaje nam sięganie po nagrania z występów czy piosenki w wersji live. Greta Van Fleet postanowiła swój nowy singiel udostępnić właśnie w wersji koncertowej, a jak wiadomo, młody zespół czuje się na scenie jak ryba w wodzie. Posłuchajcie zatem, jak kawałek "Heat Above" prezentuje się w wersji live:

Zespół tak wypowiada się na temat nowego singla:

„Heat Above” jest kinowy, epicki i celowo przesadzony. To marzenie w chmurach, moment spokoju w trakcie burzy. W teledysku pokazujemy centrum śmierci w kulcie Nieba, surrealistyczne, dziwne, pełne życia i wolności.

W ciągu trzech lat Greta Van Fleet przebyli drogę od grania w spelunach w Detroit i Saginaw w Michigan do grania headlinerskich koncertów na pięciu kontynentów, dla publiczności trzykrotnie większej niż liczba mieszkańców rodzinnego miasteczka muzyków. Kiedyś na ich improwizowane występy w lesie przychodzili koledzy i koleżanki ze szkoły, teraz grupa ma ponad milion sprzedanych biletów na całym świecie.