Greta Van Fleet udostępniła nowy singiel "Broken Bells" z nadchodzącej płyty "The Battle at Garden’s Gate". Jak brzmi ten kawałek?

Greta Van Fleet co rusz publikuje kolejne single z nadchodzącej płyty. Krążek "The Battle at Garden’s Gate" ukaże się 16 kwietnia 2021. Nagrania odbyły się w studiu w Los Angeles z Gregiem Kurstinem (Foo Fighters, Paul McCartney). W warstwie tekstowej "The Battle at Garden’s Gate" opowiada o wpływie technologii na współczesne życie, roli konfliktu w ujęciu globalnym, zwodniczym działaniu wizji bogactwa. Brzmi ambitnie, jak na takich młodych muzyków. Posłuchajcie, jak prezentuje się najnowszy singiel Grety Van Fleet zatytułowany "Broken Bells".

Greta Van Fleet z kolejnym singlem z nowej płyty. Posłuchaj pompatycznego utworu "Broken Bells"

Dotychczas poznaliśmy kilka singli, m.in. "My Way, Soon", "Age of Machine" czy "Heat Above". Sprawdźcie, jak brzmi świeży kawałek "Broken Bells"

Oglądaj

Greta Van Fleet zagrała dla setek tysięcy ludzi w Ameryce Północnej, Europie, Japonii, Australii, Ameryce Południowej, Nowej Zelandii oraz w Wielkiej Brytanii. Odkrywanie nowych miejsc oraz poznawanie ludzi z różnych kultur otworzyło przed muzykami nowy świat. Zespół przeprowadził się z Michigan do Nashville, by zanurzyć się w bogatej historii Miasta Muzyki.

Wszystkie te doświadczenia stanowią podstawę nowych piosenek. Muzyka oddaje duchowy i intelektualny rozwój chłopaków z Grety Van Fleet, jak również świadomość mnóstwa nierówności oraz wielkie pokłady empatii.

Greta Van Fleet "The Battle At Garden's Gate": Tracklista

Heat Above My Way, Soon Broken Bells Built by Nations Age of Machine Tears of Rain Stardust Chords Light My Love Caravel The Barbarians Trip the Light Fantastic The Weight of Dreams

W ciągu trzech lat Greta Van Fleet przebyła drogę od grania w spelunach w Detroit i Saginaw w Michigan do grania headlinerskich koncertów na pięciu kontynentów, dla publiczności trzykrotnie większej niż liczba mieszkańców rodzinnego miasteczka muzyków. Kiedyś na ich improwizowane występy w lesie przychodzili koledzy i koleżanki ze szkoły, teraz grupa ma ponad milion sprzedanych biletów na całym świecie.