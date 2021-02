Greta Van Fleet z utworem "Heat Above". Muzycy zwracają uwagę na "cierpienia Ziemi"

Grupa Greta Van Fleet opublikowała kolejny singiel z nadchodzącej płyty "The Battle At Garden's Gate". Posłuchaj "Heat Above".

Greta Van Fleet podzieliła fanów rocka na zachwyconych ich podobieństwem do klasycznego brzmienia z minionych epok i tych, którzy zarzucają zespołowi bycie marną podróbką Led Zeppelin. Tak czy inaczej, na nowy materiał młodych muzyków czeka rzesza zniecierpliwionych fanów. Od wydania ich debiutanckiej płyty "Anthem of the Peaceful Army" mijają już 3 lata.

Greta Van Fleet prezentuje singiel "Heat Above"

Drugi album studyjny "The Battle At Garden's Gate" zespół zapowiedział na 16 kwietnia 2021 roku. Produkcją albumu zajął się Greg Kurstin znany ze współpracy z Adele, Paulem McCartneyem czy Foo Fighters. Muzycy opublikowali wcześniej dwa single z nadchodzącego krążka. Był to "Age Of Machine" i "My Way Soon", teraz przyszedł czas na numer otwierający płytę - "Heat Above", którego możecie posłuchać poniżej:

Zespół zdradza, że płyta "The Battle At Garden's Gate" będzie poruszała tematy wolności, procesu usamodzielniania, siły wspólnoty oraz szacunku do Matki Ziemi.

Greta Van Fleet - "The Battle At Garden's Gate". Tracklista