Grey Daze, czyli zespół, w którym Chester Bennington pełnił funkcję wokalisty do 1998 roku, już w czerwcu wyda album "The Phoenix", na którym znajdą się nagrania z udziałem frontmana Linkin Park. Już teraz można posłuchać drugiego singla zapowiadającego wydawnictwo.

Grey Daze z kolejnym singlem z Chesterem Benningtonem. Utwór "Starting to Fly" zapowiada nową płytę [WIDEO]

Najnowszy singiel Grey Daze "Starting to Fly" to rockowy hymn o odnajdywaniu siebie oraz swojego prawdziwego potencjału. To moment, w którym uświadamiamy sobie, że świat może należeć do nas. To piosenka o nadziei. „Jak wysoko możemy się wznieść?” – pyta perkusista i kompozytor Sean Dowdell w klipie wyreżyserowanym przez Heidi Gadd. Wideo sprytnie łączy wokale Benningtona i Dowdella oraz ujęcia z pięknymi widokami i sportami ekstremalnymi, jak również ujęcia zza kulis sesji nagraniowych do albumu "The Phoenix".

Oglądaj

W trakcie swojego pierwszego wcielenia, czyli w latach 1994-97, Grey Daze wydało dwa albumy. To one stanowią podstawę tego, co możemy usłyszeć zarówno na "Amends", jak i "The Phoenix". Przed śmiercią Bennington publicznie ogłosił powrót Grey Daze, w ramach którego planowano m.in. ponowne nagranie w dużej mierze nieodkrytej dyskografii zespołu.

Dzięki błogosławieństwu Talindy Bennington i współpracy z producentem Esjayem Jonesem, pozostali członkowie zespołu – Dowdell, Beyers i Davis – ruszyli z pracą nad płytą. Był to zarówno sposób na uczczenie pamięci o zmarłym przyjacielu i koledze z zespołu, ale także chęć pokazania fanom innego wymiaru słynnego wokalisty.

Album "Amends" ukazał się w 2020, zaś pod koniec tego samego roku trio zebrało się ponownie, a Jones ponownie nagrał i przerobił pozostałe 10 utworów, które ukażą się 17 czerwca pod szyldem "The Phoenix".

Grey Daze "The Phoenix": Tracklista

Saturation (Strange Love)

Starting To Fly

Be Your Man

Holding You (featuring Dave Navarro)

Hole (featuring Lily & Lila Bennington)

Drag

Believe Me (featuring Richard Patrick)

Anything, Anything

Spin

Wake Me