Grupa Beatallica zapowiedziała nowy album pełen mash-upów Metalliki i Beatlesów

Beatallica, czyli zespół łączący Beatlesów z Metalliką, wyda nową płytę

Połącz Metallikę z Beatlesami i wyjdzie wam Beatallica, zespół, który właśnie znalazł nowego wydawcę i zapowiedział, że jeszcze w 2021 roku pojawi się się ich nowy album.

Beatallica zasłynął mashupami Beatlesów i Metalliki. Obecnie mają na koncie trzy długogrające albumy, a kolejny z nich będzie pierwszym dla wytwórni Metal Assault Records i pierwszym od ponad 7 lat. Oprócz tego, Metal Assault rozpoczął dystrybucję pierwszych trzech albumów grupy, czyli "Sgt. Hetfield’s Motorbreath Pub Band", "Masterful Mystery Tour" oraz "Abbey Load".

Jak czytamy w oświadczeniu Metal Assault:

Metal Assault poznało Beatallikę w 2010 roku, kiedy grupa grała trasę po zachodnim wybrzeżu. Widzieliśmy ich w niedziałającym już klubie Key Club w West Hollywood. Przeprowadziliśmy z nimi wywiad i od tamtego czasu monitorowaliśmy ich progres. Ci zaczęli grać koncerty na całym świecie, zdobywając miłość globalnej publiczności, a także uznanie dziennikarzy, a nawet członków samej Metalliki!

Panowie coverują piosenki Beatlesów, mieszając je z miażdżącymi riffami Metalliki i wokalem inspirowanym Jamesem Hetfieldem. To oczywiście oznacza też, że mieszane są tytuły przebojów i tak dzięki temu mamy "Hey Dude", "Blackened the U.S.S.R.", czy "Fuel on the Hill".

Tak jak wspomniało Metal Assault, Hetfield i Hammett z Metalliki skomentowali ich działalność, mówiąc, że cieszą się, iż tacy ludzie istnieją i robią takie niestworzone rzeczy. Jeśli jeszcze nie słyszeliście Beatalliki, to próbkę macie poniżej: