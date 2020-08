Grupa Cradle Of Filth sprzedaje swoją własną "satanistyczną herbatę"

Hasło "Sex, drugs and rock n' roll" nie przez przypadek przylgnęło już kilka dekad temu do wszystkich muzyków wykonujących różne odmiany rocka. Chociaż stereotypy należy traktować z dużym dystansem, bo bywają krzywdzące, to trzeba przyznać, że faktycznie większość sławnych muzyków u szczytu swoich karier nie wylewała za kołnierz.

Cradle Of Filth sprzedaje satanistyczną herbatę

Jednak lata mijają, a rockmeni i metalowcy nie stają się młodsi. Muzycy coraz bardziej dbają o kondycję, używki zastępują zdrowym jedzeniem i ćwiczeniami, a przygodny seks rodziną, do której wracają po długich koncertowych trasach. Jeśli myślicie, że większość metalowców podczas tworzenia nowego materiału ledwo trzyma się na nogach od rozmaitych trunków, to się grubo mylicie.

Brytyjczycy z Cradle of Filth wyznali w rozmowie z "Kerrang!", że podczas tworzenia swojego najnowszego albumu popijali... herbatkę. Wyroby firmy Pitch Black North tak bardzo im zasmakowały, że postanowili podjąć z nią współpracę.

Tak oto powstała seria "satanistycznych herbat" skierowanych do fanów Kredek oraz wszystkich metalowców. Napoje występują w dwóch wersjach: dark blood oraz sweetest maleficia. Czarne opakowania zawierają logo zespołu oraz kuszą mrocznym designem.

Specjał jest dostępny do nabycia na oficjalnej stronie zespołu. Herbatę można kupić w cenie 59,29 złotych za 40 gram produktu.