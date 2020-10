Grupa Sepultura scoverowała hit wylansowany przez Marilyna Mansona. Jak wypadli muzycy?

Brazylijscy metalowcy z Sepultury nagrali ostatnio cover hitu "Tainted Love". Będzie on częścią ścieżki dźwiękowej do serialu "Desalma" czyli "Unsoul". To seria opowiadająca o zjawiskach nadprzyrodzonych.

Sepultura scoverowała hit "Tainted Love"

Utwór "Tainted Love" został wylansowany w 2001 roku przez Marilyna Mansona. Kawałek również powstał na potrzeby ścieżki dźwiękowej. Wówczas chodziło o "Not Another Teen Movie" - "To nie jest kolejna komedia dla kretynów". Chociaż Manson nie jest autorem kompozycji, jego wersję można uznać za najbardziej popularną.

Sepultura scoverowała hit do serialu "Unsoul"

Autorką utworu jest Glorii Jones, a pierwszym zespołem, który rozpowszechnił znany dzisiaj wszystkim fanom Mansona utwór, był duet Soft Cell. Ich wersja "Tainted Love" została wydana w 1981 roku. Dziś kawałek po raz kolejny nabrał świeżości.

Tym razem za sprawą Sepultury. Brazylijscy metalowcy podzielili się w serwisach streamingowych własną wersją hitu. Jak wypadli? Sprawdźcie poniżej: