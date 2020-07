Grupa The Rolling Stones opublikowała nigdy wcześniej niesłyszany utwór "Criss Cross" z 1973 roku

The Rolling Stones to niepodważalni giganci rocka. Łącznie sprzedali około 250 milionów egzemplarzy płyt na całym świecie, co daje im czwarty wynik w historii wśród wykonawców z tego gatunku. Muzycy mimo zaawansowanego wieku dalej koncertują. W 2012 roku ruszyli w trasę, na której hucznie świętowali swoje dziesięciolecie. W 2018 roku odbył się ostatni (jak do tej pory), czwarty występ kapeli w Polsce.

The Rolling Stones publikuje "Criss Cross" z 1973 roku

Oprócz koncertów, Stonesi nie przestają też nagrywać muzyki. Ich ostatni album "Blue & Lonesome" ukazał się w 2016 roku. Zawierał on szereg coverów bluesowych klasyków. Z kolei podczas trwania pandemii, artyści skomponowali pierwszą autorską kompozycję od 8 lat. Utwór "Living in a Ghost Town" nawiązuje do trudnych czasów izolacji i dystansu społecznego, w jakich przyszło nam żyć.

Tym razem muzycy udostępnili nigdy wcześniej nie wydany utwór z 1973 roku. Chodzi tutaj o "Criss Cross", który powstał niemal 50 lat temu. Kompozycja znajdzie się na rozszerzonej edycji albumu formacji "Goats Head Soup". Jak zapowiada zespół, na krążku pojawią się niesłyszane wcześniej utwory, dema, fragmenty występów na żywo i wiele innych materiałów, które ucieszą fanów. Albumu możemy spodziewać się we wrześniu tego roku.

Kawałek doczekał się także bardzo dynamicznego teledysku, który musiał zostać ocenzurowany. W produkcji widzimy szereg wspomnień młodej kobiety, która podróżuje i cieszy się wolnością. Możecie zobaczyć go poniżej: