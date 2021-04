Grzegorz Markowski nie zagra więcej z grupą Perfect. Wszystko przez jego stan zdrowia

Perfect niestety zamierza zakończyć swoją działalność i zaplanował koncerty, by należycie pożegnać się ze swoimi fanami. Występy miały wystartować w lutym 2020, ale z powodu pandemii koronawirusa zostały przesunięte. Grzegorz Markowski jeszcze w 2019 roku mówił, że decyzja o rozwiązaniu zespołu jest konieczna. Teraz wyznał, że jego stan zdrowia nie pozwoli mu pożegnać fanów tak, jakby sobie tego życzył.

Wokalista grupy Perfect postanowił napisać na fanpage'u swojej córki, Patrycji, wpis dotyczący końca jego kariery. Okazuje się, że niestety z powodu pandemii kapela cały czas odkłada koncerty i muzyk nie będzie w stanie ich zagrać:

Gdy z chłopakami żegnaliśmy się z Wami - obiecaliśmy zagrać serię koncertów kończących nasze wspólne perfectowe granie. I to był super plan. Perspektywa, że robi się coś ostatni raz, jest bardzo kusząca. To było przed pandemią. Przekładamy zaplanowane ponad rok temu koncerty z miesiąca na miesiąc. Przesuwamy, zmieniamy i jednocześnie, co ważne, nie gramy, nie próbujemy razem. A wierzcie bądź nie - to jest bardzo ważne. Bez tego nie da się wyjść i zaszaleć. A to z uwagi m.in. na mój stan zdrowia, który się ostatnio pogorszył.