"Black Hole Sun" to jeden z najczęściej coverowanych utworów Soundgarden i legendarna już piosenka w historii rocka. Po ten kawałek sięgają nie tylko amatorzy, ale również profesjonaliści i przyjaciele kapeli. Guns N' Roses postanowił podzielić się fragmentem koncertu z 2019, na którym zespół zagrał słynny kawałek Soundgarden.

Guns N' Roses w coverze Soundgarden. Jak Axl Rose poradził sobie z "Black Hole Sun"?

Amerykański zespół opublikował 30-minutowe nagranie z koncertu na festiwalu Exit 111 z października 2019 roku. Wideo składa się z 5 utworów i oprócz "Shadow of Your Love" i "Paradise City", usłyszymy 3 covery - "Live and Let Die" The Wings, "Knockin' On Heaven's Door" Boba Dylana oraz "Black Hole Sun", które usłyszycie od 7 minuty nagrania.

Oglądaj

Muzycy Guns N' Roses wykorzystali czas pandemii na tworzenie nowej muzyki. W 2021 roku prawdopodobnie w końcu otrzymamy nowy album kapeli oraz solową płytę Slasha. Liczymy na to, by te plany się ziściły.