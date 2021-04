Guns N' Roses wystąpią w Polsce! Legendarny zespół ogłosił koncert

Guns N' Roses zagrają koncert w Polsce

Guns N' Roses powrócą do Polski w 2022 roku, by zagrać na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Tego wieczoru na scenie pojawi się także zdobywca nagrody Grammy, amerykański artysta Gary Clark Jr.

Panowie z Guns N' Roses pojawią się w Warszawie już 20 czerwca 2022 roku. Tak jak wspomnieliśmy, ich supportem będzie Gary Clark Jr. Poniżej możecie zobaczyć plakat promujący imprezę:

Zespół Guns N' Roses wystąpi w składzie: Axl Rose (wokal, fortepian), Duff McKagan (bas), Slash (gitara prowadząca), Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara rytmiczna), Frank Ferrer (perkusja) i Melissa Reese (klawisze).

Na razie nie wiemy, ile będą kosztować bilety. Wiemy natomiast, że przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy rozpoczyna się w środę, 7 kwietnia o 10:00 i potrwa do piątku, 9 kwietnia do 9:00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpoczyna się w czwartek, 8 kwietnia o 10:00 i potrwa do piątku, 9 kwietnia do 10:00. Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek, 9 kwietnia o 10:00.