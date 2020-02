Grupa Guns N' Roses zagrała "Knockin’ on Heaven’s Door" w hołdzie dla Kobe'ego Bryanta

Przed meczem finałowym Super Bowl Amerykanie przez kilka dni świętowali podczas muzycznej imprezy w Miami. Wyjątkowy występ należał do grupy Guns N' Roses, która pojawiła się na scenie obok Snoop Dogga. Muzycy zdecydowali się na wzruszający gest w stronę zmarłego koszykarza Kobe'ego Bryanta i jego córki.

Guns N' Roses na Super Bowl 2020 dla Kobe'ego Bryanta

Zespół Guns N' Roses wśród utworów, które wykonał podczas imprezy poprzedzającej Super Bowl, umieścił również ich słynny cover Boba Dylana - "Knockin' on Heaven's Door". Frontman grupy złożył hołd mistrzowi NBA i jego nastoletniej córce, którzy zginęli w katastrofie helikoptera 26 stycznia 2020 roku.

" Chciałbym zadedykować ten numer Kobe'emu, jego córce i wszystkim, którzy z nimi lecieli, a także ich rodzinom i każdemu, kto został dotknięty tą straszną tragedią. "

Guns N' Roses w Polsce w 2020 roku

Guns N' Roses zagra koncert w Polsce 17 czerwca 2020 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Występ odbędzie się w ramach dodatkowych wydarzeń zorganizowanych w ramach trasy Not In This Lifetime World Tour, na której pojawiło się ponad 5,5 miliona fanów z całego świata.

