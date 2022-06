Axl Rose bardzo dobrze zna repertuar AC/DC, bo w 2016 roku zastępował Briana Johnsona, który miał problemy ze słuchem. Axl występował zamiast niego w AC/DC i najwidoczniej trochę się stęsknił za repertuarem australijskiego zespołu. Posłuchajcie, jak Guns N' Roses zabrzmiał w coverze AC/DC.

Guns N' Roses wrócił do koncertowania. Posłuchajcie ich coveru AC/DC [WIDEO]

4 czerwca 2022 Guns N' Roses rozpoczął swoją trasę, wystąpił w Lizbonie i zaprezentował portugalskiej publiczności cover AC/DC. Kapela wybrała piosenkę "Walk All Over You", która pochodzi z albumu "Highway To Hell" z 1979 roku. Posłuchajcie, jak Gunsi zinterpretowali ten kawałek:

W sumie tego dnia Guns N' Roses zagrali 26 utworów, a koncert zaczęli od "It's So Easy". Publiczność usłyszała również m.in. "Welcome to the Jungle", "Coma", "Chinese Democracy", "Gard Skool", "Paradise City" czy cover The Stooges "I Wanna Be Your Dog".

Guns N' Roses wystąpi w Polsce w 2022

Guns N' Roses zagra już niedługo na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Koncert odbędzie się 20 czerwca 2022 i tego wieczoru na scenie pojawi się także zdobywca nagrody Grammy, amerykański artysta Gary Clark Jr.