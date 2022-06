Dla tych, którzy nie kojarzą Demi Lovato przypomnijmy, że ma na koncie 7 albumów studyjnych, a wszystkie zaliczyły debiut w Top 5 Billboard 200 i zgromadziły ponad miliard streamów w Spotify. Wokalistka i aktorka wystąpiła w produkcjach Disneya - serialu "Słoneczna Sonny" oraz filmach "Camp Rock" oraz "Program ochrony księżniczek". Dlaczego w ogóle o niej piszemy? Bo właśnie wydała rockowy singiel "Skin of My Teeth". Jak prezentuje się ten kawałek?

Gwiazda Disneya wydała rockowy singiel. "Skin of My Teeth" spodoba się fanom mocniejszych brzmień?

Utworowi "Skin of My Teeth" towarzyszy filmowy teledysk wyreżyserowany przez Nicka Harwooda. W klipie Demi jest nękana przez demony, o których opowiada treść tekstu. Ostatecznie Demi odnajduje wewnętrzną siłę, by pokonać to, co ją dręczy. Za produkcję utworu odpowiada Warren Felder (Oak Felder), a autorami „Skin of My Teeth” są Demi Lovato, Alex Niceforo, Keith Sorrells, Laura Veltz oraz Aaron Puckett (lil aaron).

Oglądaj

„HOLY FVCK”, bo tak zatytułowany jest krążek, ukaże się 19 sierpnia 2022. Na album składa się 16 utworów tworzących dźwiękową opowieść mocno zainspirowaną rockowymi i pop-punkowymi korzeniami Demi. Najnowszy album Lovato to także bardzo szczera retrospektywa na temat dotychczasowych doświadczeń artystki. Jesienią Demi Lovato ruszy w trasę promującą „HOLY FUCK”, w ramach której zagra 32 koncertów w Ameryce Północnej i Południowej.

W dyskografii Demi znajdują się takie hity jak „Skyscraper”, „Sorry Not Sorry” czy „Cool for the Summer”. Lovato występowała na całym świecie, a do historii przeszło między innymi jej wykonanie hymnu podczas Super Bowl LIV czy prapremiera singla „Anyone” podczas 62. ceremonii rozdania Grammy.

W jej dorobku znajdują się takie wyróżnienia jak MTV Video Music Award, 14 Teen Choice Awards, pięć People’s Choice Awards, ALMA Award, Latin American Music Award, GLAAD Vanguard Award za działalność na rzecz społeczności LGBTQ+, dwie nominacje do Grammy, cztery do Billboard Music Aewards i trzy do Brit Award.