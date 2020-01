Gwiazda jednego z seriali Netfliksa gra w zespołach metalowych

Keir Gilchrist to kanadyjski aktor znany między innymi z filmu "Całkiem zabawna historia". W 2017 roku podjął współpracę z Netfliksem, co zaowocowało serialem "Atypowy". Aktor wcielił się w nim w głównego bohatera, Sama, nastolatka ze spektrum autyzmu, który dorasta i stara się coraz bardziej usamodzielniać.

Jak się okazuje aktor ma również drugą pasję. Gilchrist jest oddanym metalowcem i liderem dwóch zespołów wykonujących muzykę ekstremalną. Chłopak gra w grindcore'owej grupie Whelm oraz deathmetalowej formacji Phalanx.

Nagrania muzyka można znaleźć między innymi na platformie Bandcamp, gdzie młode zespoły undergroundowe mogą publikować swoje dokonania. Gilchrist przyznaje, że łączenie obu pasji nie jest wcale takie proste. Aktor musiał przysiąc twórcom serialu, że w sezonach zdjęciowych powstrzyma się od krzyczenia do mikrofonu, aby nie dopuścić do sytuacji, w której jego głos będzie bezużyteczny na planie.

Gilchrist zdradził nawet, że bał się przyznać do drugiej pasji i podwójnej tożsamości.

Obawiałem się, że ludzie dowiedzą się, co robię i nawet jeśli będę się normalnie ubierał, to i tak zrujnuję tym swoją aktorską karierę. Działało to też w drugą stronę. Bałem się, że ludzie ze środowiska metalowego powiedzą mi "Jesteś gwiazdą, wypier*alaj". Byłem przerażony, że tych dwóch światów nie da się połączyć i z obu zostanę wykluczony. "