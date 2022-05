Gwiazdy światowego formatu wpadły na koncert Behemoth. Nergal pochwalił się zdjęciami zza kulis

16 kwietnia 2022 roku grupa Behemoth wyruszyła wraz z Arch Enemy i Napalm Death na wspólną trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Na jednym z koncertów doszło do niecodziennego spotaknia.

Gwiazdy światowego formatu wpadły na koncert Behemoth

Behemoth wybrał się na trasę koncertową po USA. Tournee "The North American Siege 2022" rozpoczęło się 16 kwietnia w Tempe w Arizonie, a zakończyło się 15 maja 2022 koncertem w Los Angeles, w The Hollywood Palladium.

Adam Nergal Darski, lider Behemoth, tak komentował to przedsięwzięcie:

Nie mogliśmy się doczekać powrotu na trasę. Jeszcze nigdy nie byliśmy bardziej głodni spotkania z naszymi fanami, niż teraz. Oprócz tego, że jesteśmy na trasie w bardzo zacnym towarzystwie, to jeszcze zaprezentujemy podczas jej trwania całkowicie nową muzykę od Behemoth.

Jednym z miast, do których dotarli muzycy, było Berkeley w Kalifornii. Na tym właśnie koncercie, za kulisami doszło do niecodziennej sytuacji. Na koncercie pojawił się bowiem Lars Ulrich (wraz z żoną Jessicą Miller) oraz Rob Flynn. Muzycy uwiecznili to spotkanie na zdjęciach, które wrzucili na swoje social media.

Berkeley, to był nie tylko jeden z moich najlepszych koncertów na tej trasie, ale także jeden z najlepszych koncertów roku!

- napisał Nergal pod zdjęciami.

Amerykański gitarzysta, wokalista i autor tekstów, Robert Flynn, również pochwalił się niecodziennym spotkaniem:

Podobnie zrobiła Jessica Miller, która prywatnie jest przyjaciółką wokalistki Arch Enemy, Alissy White-Gluz.

Behemoth oraz Arch Enemy zaprezentują się 19 października 2022 roku w katowickiej Hali Spodek. Ciekawe, czy i tym razem na backstage pojawią się jacyś znamienici goście.