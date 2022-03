Gwiazdy żegnają Taylora Hawkinsa. Muzyk Foo Fighters miał 50 lat

Taylor Hawkins dołączył do Foo Fighters krótko po ukończeniu płyty "The Colour and the Shape" z 1997 roku. Zastąpił Williama Goldsmitha, który rzekomo pokłócił się z założycielem Foo Fighters, Dave'em Grohlem.

Gwiazdy żegnają Taylora Hawkinsa

Długoletni perkusista Foo Fighters został znaleziony martwy w Bogocie, gdzie grupa przebywa obecnie na trasie koncertowej.

Legendarnego muzyka pożegnali koledzy z branży. Smutną wiadomość w mediach społecznościowych przekazała oczywiście grupa Foo Fighters, która wyraziła swój żal w związku ze smutnym wydarzeniem.

Także wielu słynnych kolegów po fachu wyraziło żal z powodu śmierci Taylora Hawkinsa.

Mike Portnoy

Bill Kreutzmann

Martin 'Marthus' Skaroupka

Sheila E.

Johnny Dee

Mike Terrana

Francesco Jovino

Zespół obecnie jest w trakcie trasy po Ameryce Południowej. Zespół szykował się do występu na Estereo Picnic Festival w Bogocie w Kolumbii. Ostatnim koncertem słynnego perkusisty był występ w ramach Lollapalooza Argentina 20 marca.