Halsey i Bring Me The Horizon stworzyli piosenkę do "Birds of Prey". Posłuchaj "Experiment On Me"

Fani Harley Quinn w końcu doczekali się filmu o swojej ulubionej zwariowanej bohaterce. W filmie "Birds of Prey" w rolach głównych wystąpili Margot Robbie, Ewan McGregor, Rosie Perez, Mary Elisabeth Winstead i Journee Smollet-Bell. Na soundtracku pojawiły się piosenki w wykonaniu kobiet - m.in. Halsey, która zaśpiewała kawałek "Experiment On Me" napisany przez Bring Me The Horizon.

"Birds of Prey" - posłuchaj piosenki Halsey i Bring Me The Horizon "Experiment On Me"

Kawałek "Experiment On Me" brzmi jak żywcem wyjęty z płyty "amo" i ostatniej EP-ki Bring Me The Horizon, na których dominują elektroniczne brzmienia. Posłuchajcie, jak Halsey sprawdziła się w takim agresywnym kawałku:

Informacja o współpracy muzyków pojawiła się jeszcze latem 2019, gdy piosenkarka wrzuciła wideo ze studia i oznaczyła na nagraniu muzyków Bring Me The Horizon:

"Birds of Prey" - powrót Harley Quinn

Harley Quinn przeżyła rozstanie z Jokerem. Spokojne życie singielki nie trwa jednak zbyt długo - spotyka ona grupę kobiet walczących o życie małej dziewczynki, którą porwał przestępca Roman Sionis, znany też pod pseudonimem Black Mask. Chociaż film zbiera bardzo dobre recenzje, to produkcja zaliczyła najgorszy weekend otwarcia w box-office.

Zobacz także: Który z filmów DCEU zaliczył najgorszy weekend otwarcia w box-office? Odpowiedź was zaskoczy