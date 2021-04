W tym mieście odbył się hardcorowy koncert na prawie 3 tys. osób. Sprawą zainteresowały się władze

Jak podaje Gothamist, w ubiegły weekend odbył się harcorowy koncert w Tompkins Square Park w Nowym Jorku, na którym zebrało się od 2 do 3 tysięcy osób. Sprawą zainteresowała się New York City Department of Parks and Recreation, która zajmuje się utrzymaniem parków oraz dbaniem o różnorodność ekologiczną w mieście. Instytucja uważa, że podczas wydarzenia naruszono zasadę limitu osób, który ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się Covid-19.

Koncert odbył się 24 kwietnia 2021 i headlinerem był Madball. Oprócz tej kapeli fani usłyszeli Murphy's Law, Bloodclot i The Capturers. Impreza odbyła się za darmo i zespoły postanowiły namówić swoich fanów na wpłaty na rzecz fundacji New York Firefighters Burn Center pomagającej strażakom. W sumie uzbierano 6 tysięcy dolarów.

Andrew Cuomo, gubernator stanu Nowy York, w marcu ogłosił, że od 2 kwietnia można organizować wydarzenia w pomieszczeniach z 33% zajętych miejsc lub 100 osobami wewnątrz i 200 na zewnątrz. Jeśli wszyscy uczestnicy imprezy mają negatywny test na koronawirusa, wówczas wewnątrz może znajdować się 150 osób, zaś na zewnątrz 500. Z tego też powodu hardcorową imprezą zainteresowało się New York City Department of Parks and Recreation, bo liczby te zostały znacznie przekroczone.

John Joseph, były członek Cro-Mags, który gra obecnie w Bloodclot odniósł się do zarzutów skierowanych do organizatorów koncertu. Wyznał, że przez ostatni rok odbyło się wiele protestów w Nowym Jorku, tysiące ludzi wyszło na ulice i nikt się do tego nie przyczepił. Hardcorowy festiwal był formą protestu muzyków i uczestnictwo było dobrowolne. Dlatego muzyk uważa, że władze nie powinny nakładać kary na organizatorów.

Kolejna impreza zaplanowana jest na 8 maja i wówczas mają zagrać Antidote NYHC, Kings Never Die oraz The Last Stand. Czas jednak pokaże, czy wydarzenie dojdzie do skutku.