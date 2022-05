Jak brzmi najnowszy album Harry'ego Stylesa? Album "Harry's House" na pewno przypadnie do gustu fanom intymnych brzmień w klimacie retro.

Harry Styles wydał 20 maja 2022 swój najnowszy album "Harry’s House". Jest to trzeci solowy studyjny krążek i pierwsza muzyka jaką zaprezentował od 2019 roku, kiedy wydał album "Fine Line". Jak prezentuje się najnowsze wydawnictwo Harry'ego Stylesa?

Harry Styles powraca z nowym albumem. "Harry's House" to muzyczna podróż w czasie

Płyta "Harry’s House" zawierała 13 utworów i została nagrana w różnych częściach Wielkiej Brytanii, Los Angeles i Tokio na przestrzeni 2020 i 2021 roku. Solowy dorobek byłego członka One Direction brzmi bardzo retro i słychać, że artysta inspiruje się takimi twórcami, jak chociażby David Bowie. Płyta "Harry's House" jest bardzo intymna i rzeczywiście najlepiej jest słuchać w domu wieczorową porą.

Krążek zaczyna się od tanecznego "Music for a Sushi Restaurant", na albumie znajdziemy rozmarzone piosenki, takie jak "Grapejuice", "Little Freak", "Matilda" czy utwory, które zaskoczą fanów mocniejszych brzmień - mowa o "Daylight" czy "Satellite".

Na pierwszy singiel wybrano kompozycję "As It Was", który na YouTubie ma już prawie 130 mln wyświetleń.

W pisaniu towarzyszyli cenieni przez Harry’ego muzycy i przyjaciele, z którymi współpracował przy poprzednich albumach – Kid Harpoon, Tyler Johnson i Mitch Rowland.

Posłuchajcie, jak brzmi "Harry's House":

Harry Styles stał się jednym z najbardziej wpływowych artystów muzycznych. Jego debiutancki album solowy, zatytułowany "Harry Styles", stał się jednym z dziesięciu najlepiej sprzedających się albumów roku na świecie i wśród artystów płci męskiej miał największą sprzedaż w pierwszym tygodniu w historii.

Jego drugi album, "Fine Line", znalazł się na szczycie listy Billboard 200 tuż po wydaniu, czyniąc go drugim numerem jeden w Stanach Zjednoczonych i przechodząc do historii list przebojów, dzięki największej tygodniowej sprzedaży jako solowy artysta w Wielkiej Brytanii od czasu, gdy Nielsen Music zaczął elektronicznie śledzić dane o sprzedaży w 1991 roku.

Podczas kariery solowej zdobył prestiżowe wyróżnienia, w tym dwie nagrody BRIT, nagrodę Grammy, Ivor Novello Award, American Music Award i wiele innych na całym świecie, a także był pierwszym mężczyzną na okładce magazynu Vogue.

Harry Styles zagra koncert w Polsce

Harry Styles jest również znany jako artysta dający niesamowite występy na żywo. Muzyk już niedługo zaprezentuje się przed polską publicznością i zagra 18 lipca 2022 w krakowskiej Tauron Arenie. Koncert jest wyprzedany.