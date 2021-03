Head z Korna stwierdził, że "zdecydowanie przesadził" ze swoją wiarą w Boga

Gitarzysta Korna Brian "Head" Welch był niedawno gościem programu NFR ("No Fuckin' Regrets") Robba Flynna z Machine Head, w którym wyjaśnił, że po staniu się chrześcijaninem w 2005 roku nieco "przesadził" z wiarą.

W pewien sposób gitarzysta "zastąpił" swoją obsesję i uzależnienie od narkotyków na wiarę - i podobnie jak w przypadku różnych substancji, Head przesadził również z religią. Flynn zapytał go bezpośrednio, jak wspomina tamte czasy i co o nich sądzi z obecnej perspektywy:

Wiesz co jest pokręcone? Ja serio przeżyłem coś niesamowitego. I to nie chodziło o religię - chodzenie do kościoła i bycie grzecznym chłopcem - czułem, że coś się dostało do mojego i do dzisiaj nie potrafię tego wyjaśnić. Naprawdę myślę, że Chrystus do mnie wtedy przyszedł i coś zmienił. To było prawdziwe. Bardzo, bardzo prawdziwe.