Hit Metalliki zagrany na ukulele. Tak brzmi "Motorbreath" w wersji Uke'em All

Thomas Zwijsen to gitarzysta, który może pochwalić się ciekawym kanałem na YouTubie. Muzyk publikuje na swoim profilu liczne covery. Gra je we własnym stylu i daje kompozycjom zupełnie nowe życie. Większość z publikowanych utworów gra w wersjach akustycznych na ukulele.

"Motorbreath" Metalliki w wersji na ukulele

Zwijsen w szczególności upodobał sobie heavymetalowe brzmienie Iron Maiden. Hity takie jak "The Trooper" czy "Can I Play With Madness?" pojawiły się na kanale muzyka w delikatnych wersjach akustycznych. Tym razem jednak gitarzysta wziął na warsztat utwór z pierwszej płyty Metalliki.

Zanim ekipa Hetfielda i Ulricha ugrzeczniła swoje brzmienie, muzycy grali thrash z prawdziwego zdarzenia. Ich debiutancka płyta "Kill'em All" na zawsze wpisała się do listy gatunkowych szlagierów. Thrash jest szybszy i znacznie mniej melodyjny niż heavy metal, dlatego Zwijsen stanął przed prawdziwym wyzwaniem. Tym bardziej, że zagrał jeden z najszybszych utworów z krążka - "Motorbreath".

Trzeba przyznać, że numer wykonany w akustycznej wersji na ukulele brzmi dość nietypowo i na pewno nie spodoba się każdemu.