Hit grupy Scorpions napisało CIA? Wokalista zespołu opowiada o kontrowersjach wokół "Wind of Change"

Wokalista legendarnej rockowej grupy Scorpions, Klaus Meine w jednym z ostatnich wywiadów opowiedział o dyskusji związanej z największym hitem zespołu "Wind of Change". Muzyk podkreślił, że krążące o piosence plotki mogą nas tylko utwierdzić w przekonaniu, jak wielką siłę może mieć muzyka.

Meine oraz jego koledzy z zespołu od zawsze twierdzili, że napisali "Wind of Change" po występie na Moscow Music Peace Festival w Moskwie w 1989 roku. Wówczas na scenie można było zobaczyć także Bon Jovi czy Motley Crue.

"Wind of Change" Scorpions napisało CIA?

Ballada nawiązuje do przemian politycznych w ZSRR, które miały miejsce na przełomie lat 80. i 90. i przyczyniły się do upadku Związku Radzieckiego. Utwór od chwili powstania kojarzy się, szczególnie starszemu pokoleniu, z zakończeniem zimnej wojny.

Jak czytamy na blabbermouth.net, w maju na Spotify pojawiła się seria podcastów zatytułowanych bliźniaczo do hitu Scorpions. Dziennikarz New Yorkera, Patrick Radden Keefe oznajmił w jednym z odcinków, że wszczął dochodzenie odnośnie piosenki "Wind of Change". Podobno jego kolega pracował dla CIA i przekazał mu informacje, z których wynika, że hit napisała właśnie amerykańska agencja rządowa, aby zachęcić do zmian Związek Radziecki.

"Wind of Change" napisało CIA? Klaus Meine rozwiewa plotki

W niedawnym wywiadzie dla "That Jamieson Show" wokalista Scorpions, Klaus Meine został poproszony o skomentowanie podcastu.

Żyjemy w czasach, w których teorie spiskowe są wszechobecne i dotyczą wielu dziedzin naszego życia. Mnóstwo osób zaczyna wierzyć, że to, co widzi, słyszy lub myśli jest prawdą, ale w wielu przypadkach nie jest. Wielu ludzi nie chce też po prostu iść głównym nurtem. To postawa w stylu "Wiesz co? Wiem, że USA nigdy nie było na Księżycu. To był fake." Jest wiele osób, które wierzą w tę teorię, bo chcą czuć, że są mądrzejsi.

Muzyk podkreślił, że plotki na temat piosenki są absolutnie nieprawdziwe. Meine zauważył, że tego rodzaju informacje faktycznie mogą wciągać i budzić zainteresowanie. Artysta rozumie, że są osoby, które się nad tym zastanawiają. Jednocześnie zauważa, jak duża musi być siła muzyki, skoro ktoś uwierzył, że mogła obalić ZSRR.