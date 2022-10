Ten przebój to już klasyka. Nic zatem dziwnego, że dołączył do alternatywnego grona teledysków z miliardem wyświetleń na YouTubie.

Do elitarnego grona "Billion Views Club" dołączył kolejny klasyk, który zna każdy. Miliardowymi wyświetleniami klipów na YouTubie dotychczas mogły pochwalić się takie kapele, jak AC/DC, Audioslave, Guns N' Roses, A-ha, System of a Down czy Linkin Park.

Hit rockowego zespołu z miliardem wyświetleń na YouTubie. Kapela dołączyła do Linkin Park i AC/DC

Teledysk The Police do utworu "Every Breath You Take" przekroczył miliard odtworzeń na YouTubie, co czyni go 225. klipem, który osiągnął ten imponujący wynik. Pośród wielu hitów zespołu, „Every Breath You Take” jest jednym z ich najbardziej znanych utworów. Wydany w 1983 roku, ale wrzucony na kanał grupy zaledwie 12 lat temu, teledysk jest siódmym wideo z lat 80., które osiągnęło miliard wyświetleń.

Nakręcony w czerni i bieli teledysk skupia się wokół tria wykonującego piosenkę – ze Stingiem śpiewającym i grającym na kontrabasie, Andym Summersem na gitarze i Stewartem Copelandem na perkusji. Zespołowi towarzyszy sekcja smyczkowa i fortepian.

Oglądaj

W 2019 roku "Every Breath You Take" został uznany za najczęściej wykonywaną piosenkę na BMI Pop Awards z 15 milionami odsłuchań radiowych z katalogu BMI zawierającego ponad 14 milionów utworów muzycznych. W zeszłym roku piosenka została również dodana do "Billions Club" Spotify, po zgromadzeniu ponad miliarda streamów na platformie

Kanał zespołu na YouTubie liczy ponad 1,5 miliona subskrybentów i zawiera wszystkie teledyski zespołu.