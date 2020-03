Zobaczcie, jak występuje hologram Whitney Houston. Przeraża czy zachwyca?

W 2012 roku świat muzyki stracił wielką wokalistkę - bez względu, czy jest się fanem rocka czy popu, nie można przejść obojętnie obok talentu Whitney Houston. Każdy kojarzy takie jej przeboje, jak chociażby "I WIll Always Love You" czy "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)". Mimo śmierci wokalistki, fani mogą usłyszec jej piosenki "na żywo". Wiosną 2020 w trasę koncertową po Europie wybrał się...hologram Whitney Houston. Jak wyglądają te koncerty?

Hologram Whitney Houston. Zobacz wideo z koncertów

Temat hologramu muzyków wywołuje ożywioną dyskusję - niektórzy uważają to za świetną okazję, by zobaczyć swojego idola, inni natomiast są przeciwni wykorzystywaniu wizerunku muzyków i wzbogacaniu się na ich śmierci. Mimo wielu negatywnych komentarzy dotyczących hologramów, powstają kolejne, a sprzedaż biletów na tego typu wydarzenia ma się dobrze.

Jak zatem wygląda hologram Whitney Houston? Obejrzyjcie materiały kanału Channel 4 oraz fanowskie nagrania z koncertu.

