Hungarica nie zagra na rocznicy z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Organizatorzy przepraszają

To koniec sporu o występ grupy Hungarica podczas świętowania setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dyrektor placówki, Piotr Bernatowicz oświadczył, że rozwiązuje współpracę z zespołem, który nie pojawi się na koncercie "Wolny Świat".

Węgierska formacja Hungarica budzi kontrowersje ze względu na jej powiązania z ruchami nazistowskimi. Z tego właśnie powodu, koncerty zespołu w Polsce już nie raz były bojkotowane i odwoływane. Nie inaczej stało się wówczas, gdy ogłoszono, że Hungarica zagra podczas koncertu "Wolny Świat", który został zorganizowany w celu świętowania stulecia Bitwy Warszawskiej.

Na koncercie miała pojawić się grupa Luxtorpeda, Maleo Reggae Rockers oraz raper KęKę. Kiedy artyści dowiedzieli się, że mają dzielić scenę z formacją Hungarica - odwołali swoje występy. Dyrekcja CSW wyjaśniła sytuację za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dyrektor Piotr Bernatowicz tłumaczy obecność grupy Hungarica w line-upie swoim niedopatrzeniem:

"

Zapraszając Hungaricę, opierałem się na znajomości działalności zespołu tworzonego przez następujących muzyków: Zoltán Fábián, Norbert Mentes, Péter Hoffer, Barnabás Preidl. W tym składzie zespół wielokrotnie występował w Polsce z jednoznacznie pozytywnym przesłaniem odnoszącym się do historii i braterskich relacji Polski i Węgier. Jednak w czerwcu w składzie zespołu nastąpiły zmiany. Grupę opuścił wokalista Zoltán Fábián, a ponownie pojawił się w nim Balázs Sziva. Z muzykiem tym związane są kontrowersje dotyczące jego wczesnej działalności w subkulturze skinhead oraz sięganiem po symbole kojarzone z ruchami neonazistowskimi.

Jakkolwiek Hungarica nigdy nie propagowała tego rodzaju postaw zarówno w tekstach swoich utworów, jak i w swojej działalności, to jednak nieoczekiwana obecność muzyka, który w swojej biografii odwoływał się do neonazistowskich treści jest niedopuszczalna. Tym bardziej, że w przesłanym do naszej wiadomości oświadczeniu Balázs Sziva nie odciął się stanowczo i jednoznacznie od wszelkich kontrowersyjnych zachowań. Niestety, zespół Hungarica nie przystał także na prośbę powrotu do dawnego składu na czas warszawskiego koncertu. "